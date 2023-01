Conférence « Voie du Sentir » Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Conférence « Voie du Sentir » Dijon, 21 janvier 2023

Côte-d’Or A l’occasion de la sortie de son livre, Sylvie Andreux donnera une conférence à Dijon.

Restaurer la part féminine en la femme et en l’homme, redonner à la femme son expression, sa mémoire, son intelligence sont des nécessités urgentes dans ce temps technologique d’aujourd’hui. Accompagnant durant de longues années Luis Ansa et explorant la Voie du Sentir, elle parlera de cet art majeur issu de l’éveil volontaire de la sensation du corps et du mystère qu’elle contient. Un art sensible qui consiste à apprendre à créer sa vie, à aimer sa vie réveillant une conscience endormie, une conscience féminine qui n’est ni religieuse, ni philosophique, ni psychologique.

Pour en savoir plus : www.artds.com Tarif : 10€ (étudiant 5€) Centre de Rencontres Internationales Ethic Etapes 1, avenue Champollion Dijon

