Conférence « Vivre et soigner en Provence au XVIe siècle » par Jean Claude Ranucci, Docteur de l’Université, Enseignant-chercheur en dialectologie et langues et cultures régionales.



Nos anciens ne vivaient pas comme nous, ne parlaient pas comme nous, ne pensaient pas comme nous, n’avaient pas les mêmes intérêts, les mêmes craintes, ne croyaient pas comme nous, ne souffraient pas des mêmes maux, ne se soignaient pas comme nous.

Les archives familiales, les comptes-rendus de voyages, les archives notariales éclairent bien des aspects de leur vie quotidienne au XVI ème siècle.

Activités commerciales, petites et grandes souffrances, pratiques médicales, moments conviviaux et faits divers s’offrent ainsi à notre curiosité.

Nos anciens pour la plupart ne connaissaient pas le latin, pas plus qu’ils ne maîtrisaient le français. C’est donc le plus souvent dans la langue maternelle provençale d’expression orale que se présentent l’ensemble de ces faits.

Loin des écrits administratifs ces documents nous apportent des témoignages rares de la vie à cette époque.



Conférence organisée par le CREDD’O. .

Place du Marché Espace Culturel de Graveson

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

