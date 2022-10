Conférence – Vivre dans un environnement sain : un droit pour tout humain Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-28

Finistre Riec-sur-Bélon Proposée par la Ligue des Droits de l’Homme et Eau et Rivières de Bretagne, une soirée immersive : Conférences-Échanges/débats.

« Vivre dans un environnement sain: un droit pour tout humain ».

Présentations des liens étroits entre Droits Humains et Droits de l’Environnement.

Quelle traduction pour notre territoire? Avec un éclairage apporté par Eau et Rivières de Bretagne et l’association locale RBBBM. L’Atlas du Bélon sera au programme! Avec la participation de Veronica Gomez, Tomas de la LDH (Juriste en Droit International de l’Environnement), et Arnaud Clugery (Directeur et Porte-parole de ERB). Rue du Presbytère La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

