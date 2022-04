Conférence “Vivre avec Parkinson et agir” Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le mercredi 20 avril à 18:30

En France, on estime qu’il y a environ 300 000 malades de Parkinson. _« L’âge médian est de 58 ans, ce qui tend à montrer que cette maladie ne concerne pas que les personnes âgées. On constate d’ailleurs une augmentation de cas précoces »_, note Patrick Sire, délégué départemental pour le comité du Tarn de France Parkinson. _« La maladie est aujourd’hui la deuxième cause de handicap moteur après l’AVC. »_ Plus d’informations sur la page de la mairie [“Mieux comprendre la maladie de Parkinson”](https://www.mairie-albi.fr/fr/conference-vivre-avec-parkinson-et-agir).

Entrée libre.

Dans le cadre des conférences Santé organisées par la Ville d’Albi, le comité du Tarn France Parkinson organise la conférence “Vivre avec Parkinson et agir” et donne la parole à des témoins. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T20:00:00

