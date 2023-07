Conférence « Vivre avec l’eau : repenser la ville de demain » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 04 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

https://bibliocite.fr/evenements/

Comment rendre nos villes plus résilientes lorsque plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville ?

En compagnie de la doctorante Stéphanie Bidault et du chercheur Ludovic Oudin, nous nous interrogerons sur les impacts du changement climatique sur le régime des crues des rivières françaises et leurs impacts sur les villes.

Face à l’augmentation massive des populations vivant en ville, le risque d’inondation des zones urbanisées s’accentue. Phénomènes de crues – telles que celles de la Seine à

Paris – imperméabilisation des sols, qui génère des

ruissellements urbains et augmente la vitesse d’écoulement de l’eau, il devient essentiel de repenser l’aménagement du territoire et

l’architecture de nos villes ou créer de nouvelles villes plus adaptées, à l’image des

« villes-éponges » qui voient le jour en Chine depuis 2014.

Compte tenu des données scientifiques dont nous

disposons et au-delà des politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme,

l’heure semble venue de constater la fragilité des

lieux dans lesquels nous vivons et des efforts nécessaires pour les

préserver.

Stéphanie

Bidault est

chargée de la gestion des risques et des crises dans un contexte de changement

climatique pour l’Association des Maires de France (AMF). Après avoir

dirigé le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI)

pendant plus de dix ans, elle met aujourd’hui ses compétences expertes au

service des collectivités territoriales afin de promouvoir une politique de

prévention des risques dans les territoires (stratégie, adaptation,

résilience).

Ludovic Oudin

est enseignant-chercheur au laboratoire milieux environnementaux, transferts et

interactions dans les hydrosystèmes et les sols (Metis, CNRS/Sorbonne

Université/EPHE – PSL). Il travaille sur les questions d’impacts hydrologiques des

changements environnementaux (dérèglement climatique et changement d’occupation

du sol).

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

BHVP