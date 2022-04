Conférence visuelle chantée Irissarry, 17 juin 2022, Irissarry.

Conférence visuelle chantée Irissarry

2022-06-17 – 2022-06-17

Irissarry 64780 Irissarry

EUR 0 0 Sur les pas de Roland, Pour une histoire de l’art en Pays basque

Conférence visuelle chantée

Par Jean Yves Roques & Pantxix Bidart

« Sous les pas de Roland » est une histoire du Pays basque racontée par les œuvres d’art, de l’antiquité à l’époque gothique. Architectures, reliefs, orfèvrerie, enluminures… le langage des formes est transmis par l’interaction du verbe, du visuel et du chant, grâce à une riche iconographie.

Un texte écrit et dit par J-Y Roques et des compositions crées par Pantxix Bidart sur des poèmes en euskara de B. Gandiaga.

+33 5 59 37 97 20

Irissarry

