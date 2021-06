Grenoble Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Grenoble, Isère Conférence-visite sur l’histoire de la cathédrale Notre-Dame et des évêques de Grenoble Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la cathédrale et président de l’Académie Delphinale, sur l’histoire des évêques de Grenoble depuis les premiers siècles chrétiens. Puis visite guidée de la cathédrale, de l’église Saint-Hugues et du cloître.

Entrée libre, sans inscription préalable

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la cathédrale et président de l'Académie Delphinale. Puis visite guidée de la cathédrale, de l'église Saint-Hugues et du cloître. Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Place Notre-Dame, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

