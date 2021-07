Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois, Drôme Conférence/Visite – Festival Arts et Vigne Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Conférence/Visite – Festival Arts et Vigne 2021-08-02 10:30:00 – 2021-08-02

Châtillon-en-Diois Drôme Découverte de l’exposition « Le design dans la vie quotidienne des Châtillonnais » par le concepteur de l’exposition. Réservation oblilgatoire. chatillonartsetvigne@free.fr http://chatillonartsetvigne.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d'évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme