Conférence-visite du Château de Belcastel Château de Belcastel, 14 novembre 2021, Belcastel.

### Cette conférence portera sur Fernand Pouillon et son rapport à l’œuvre et au temps. Dernière œuvre de Fernand Pouillon à son retour d’Algérie — son seul chef d’œuvre, disait-il — le Château de Belcastel fut relevé d’une ruine presque totale, pour en faire une demeure seigneuriale, qui convenait au tempérament de l’homme. Qui visite le château actuel peinera à discerner les interventions de Pouillon de ce qui reste des origines. Chef d’œuvre qu’il n’a nulle part signé, pour s’inscrire dans la longue tradition des anonymes qui depuis l’époque médiévale contribuèrent à cette œuvre qui traverse le temps. Visite conduite par Stéphane Gruet, _auteur de ”L’œuvre et le temps“ (5 vol.), deux ouvrages sur Fernand Pouillon, et commissaire de deux expositions sur son œuvre, en 2010 et 2018._ **Échanges après la visite, autour de châtaignes grillées et d’un vin chaud** Visite proposée par Faire-Ville Tél. 05 61 21 61 19 – [contact@faire-ville.fr](mailto:contact@faire-ville.fr) – [[www.faire-ville.fr](www.faire-ville.fr)](www.faire-ville.fr)

Sur inscription, gratuit

Visite de la dernière demeure de l’architecte Fernand Pouillon

Château de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T17:00:00