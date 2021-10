Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Conférence-visite : De la fouille aux réserves, conservation et restauration au musée ! Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

**Vendredi 19 novembre à 18h30**, et dans le cadre de l’exposition temporaire [_Entrez sans réserve : les collections d’ARCHÉA s’emballent_](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/entrez-sans-reserve-les-collections-darchea-semballent), le musée vous propose une nouvelle conférence-visite présentée par deux restauratices d’objets archéologiques, Claire Gonnier et Sarah Desprez. Elles présenteront leur travail et leurs spécialités (céramique, verre, métal, matériaux osseux et organiques) avant d’expliquer comment elles envisagent le chantier des collections en cours, présenté dans l’exposition temporaire. Enfin, elles vous guideront jusque dans les réserves pour dévoiler certains objets des collections d’ARCHÉA restaurés par leurs soins. **Gratuit**. Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée au 01.34.09.01.02, ou sur notre [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-conferences).

Le retour du format conférence-visite au musée, avec la présence de deux restauratrices d’objets archéologiques. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T20:30:00

