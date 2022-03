Conférence-visite : Croiser le fer, itinéraires d’objets métalliques. Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Conférence-visite : Croiser le fer, itinéraires d’objets métalliques. Musée Archéa,Louvres, 8 avril 2022, Louvres. Conférence-visite : Croiser le fer, itinéraires d’objets métalliques.

Musée Archéa, Louvres, le vendredi 8 avril à 18:30

Agnès Conin et Pascale Gardin, deux restauratrices spécialistes du métal, présenteront comment veiller sur ces objets archéologiques très fragiles, en prenant l’exemple des épées gauloises d’ARCHÉA. L’état de ces collections, conservées ou exposées, est au cœur des préoccupations du musée. Les différentes dégradations spécifiques à ce matériau n’auront bientôt plus de secrets pour vous ! La soirée sera l’occasion de se familiariser avec les principes de veille sanitaire et de conservation curative. Conférence en lien avec l’exposition temporaire [_Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent_](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/ouverture-de-lexposition-entrez-sans-reserve-les-collections-darchea-semballent-389). Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée.

Une rencontre avec des restauratrices spécialisées dans le traitement des objets archéologiques métalliques, pour en apprendre plus sur leurs conditions de conservation et de restauration. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres

