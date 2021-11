Louvres Louvres Louvres, Val-d'Oise Conférence-visite-apéro : de la fouille aux réserves, conservation et restauration au musée. Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Conférence-visite-apéro : de la fouille aux réserves, conservation et restauration au musée.
Archéa – Musée archéologique
56 rue de Paris
Louvres

2021-11-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-19 20:30:00 20:30:00 Archéa – Musée archéologique 56 rue de Paris

Louvres Val-d’Oise Louvres Le retour du format conférence-visite-apéro au musée, avec la présence des deux restauratrices d’ objets archéologiques. +33 1 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Archéa – Musée archéologique 56 rue de Paris Louvres

dernière mise à jour : 2021-11-14 par Office de Tourisme Grand Roissy

