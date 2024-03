Conférence – Vinciane Despret « Les Morts à l’œuvre » Dijon, mercredi 10 avril 2024.

Conférence – Vinciane Despret « Les Morts à l’œuvre » Dijon Côte-d’Or

La Société Philosophique de Bourgogne et le Consortium Museum ont le plaisir de vous convier à la conférence de Vinciane Despret « Les Morts à l’œuvre », le mercredi 10 avril 2024 à 19h au Consortium Museum. Un débat sera animé par Jean-Philippe Pierron, philosophe et professeur à l’Université de Bourgogne.

Vinciane Despret est philosophe, auteure de nombreux livres sur la question animale, dont Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? (La Découverte, 2014), Hans, le cheval qui savait compter (Les Empêcheurs de penser en rond, 2015), Penser comme un rat (Quae, 2009)…

Elle a également consacré deux ouvrages sur les relations entre les vivants et les morts et la manière dont ces derniers font agir les premiers Au bonheur des morts (La Découverte, 2017) et en 2023 Les Morts à l’œuvre (Empêcheurs de penser en rond). Ce dernier ouvrage consacre plusieurs chapitres à certaines œuvres initiées par le Consortium Museum, Xavier Douroux et les Nouveaux commanditaires (Obélisques de Steven Gontarski à Chaucenne en 2007, Un pont sans fin d’Oscar Tuazon à Offemont en 2016, L’affaire des incendies d’Anita Molinero à Longepierre en 2009.

Informations pratiques

• Événement gratuit, sur inscription communication@leconsortium.fr (jauge limitée)

• Mercredi 10 avril 2024 à 19h

• Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Des exemplaires de Les Morts à l’œuvre (Empêcheurs de penser en rond, 2023) et d’autres publications de Vinciane Despret seront disponibles à la vente à la suite de la conférence. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:00:00

fin : 2024-04-10

37 Rue de Longvic

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté communication@leconsortium.fr

