Conférence Villeneuve d’Ascq. Ville nouvelle, ville plurielle

**Samedi 22 janvier 2022 à 10h30, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France présente sa nouvelle publication : Villeneuve d’Ascq. Ville nouvelle, ville plurielle Gratuit sans réservation** Leslie Dupuis, chercheuse et Pierre Thibaut, photographe présenteront ce livre, fruit de quatre années de recherche sur le patrimoine de la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq. Ville atypique, Villeneuve d’Ascq, l’une des neuf villes nouvelles créées par l’État à la fin des années 1960, est conçue « comme un ensemble de quartiers gardant leur identité propre mais organisés et réunis pour faire une ville » ce qui fait d’elle une mosaïque d’éléments hétérogènes. De nombreuses expérimentations y bouleversent la conception classique de la ville : intégration des espaces verts, séparation des trafics, aménagement de cheminements piétonniers et urbanisme sur dalle, habitat intermédiaire, équipements scolaires innovants … Ce livre retrace le développement de la ville nouvelle entre 1967 et 1983 – explicitant cette façon exceptionnelle de « fabriquer » une ville – et plus largement décrit les mutations d’un territoire confronté à l’urbanisation des Trente Glorieuses. Par ces images de l’extraordinaire variété des paysages villeneuvois, des grands ensembles aux hameaux, il invite à la découverte d’une ville parfois incomprise, au patrimoine encore trop méconnu, et interroge notre perception de la ville et de ses espaces. ### L’inventaire général du patrimoine culturel, qu’est-ce que c’est ? Fondé par André Malraux en 1964, l’Inventaire général du patrimoine culturel est conduit par les Régions sur l’ensemble du territoire français, sous le contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture. Il recense, étudie et fait connaître le patrimoine architectural et mobilier de la région qui présente un intérêt culturel, historique ou scientifique. Mené depuis plus de 40 ans en région Hauts-de-France, l’Inventaire a déjà produit 50 publications, 23 000 dossiers d’inventaire et 250 000 photographies.

Entrée libre

