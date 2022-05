Conférence : Ville Portuaire Intelligente : zoom sur I-caging Le Havre, 16 juin 2022, Le Havre.

Conférence : Ville Portuaire Intelligente : zoom sur I-caging Le Havre

2022-06-16 18:00:00 – 2022-06-16

Le Havre Seine-Maritime

La lutte contre la pollution des eaux est un enjeu majeur dans de nombreux domaines tels que le fonctionnement des écosystèmes, la maîtrise des risques sanitaires liés

aux usages de baignade ou la production d’eau potable. Cette lutte passe par la détection des sources chroniques ou accidentelles de pollution, en lien avec les activités urbaines, industrielles et agricoles. A cet égard, le déploiement in situ d’espèces sentinelles est une solution particulièrement efficace. Une espèce sentinelle

possède une sensibilité qui sert d’indicateur précoce des changements de l’environnement d’un écosystème donné.

Frank Le Foll, Professeur des Universités en biologie des organismes à l’Université Le Havre Normandie et directeur de l’Unité de Mixte Recherche Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques (SEBIO), Damien Olivier, Professeur des Universités en informatique à l’Université Le Havre Normandie et

Frédéric Gilletta, Responsable mission informatique et développement numérique à HAROPA-PORT, interviendront lors de cette conférence pour présenter le projet I-Caging.

Ce projet est développé dans le cadre du programme Ville Portuaire Intelligente, l’Université Le Havre Normandie et les laboratoires LITIS et SEBIO, en partenariat avec HAROPA-PORT. Il s’intéresse aux biocapteurs de pollution innovants et communicants, dédiés à la biosurveillance active et continue des eaux. Ces systèmes de casiers permettent de mesurer des réponses comportementales et des paramètres bio-physico-chimiques locaux. Le dispositif et service I-Caging® permet le développement de systèmes d’alertes fondés sur l’analyse des signaux par intelligence artificielle. Des démonstrateurs sont implantés au sein des bassins du port du Havre.

Cette conférence se tiendra au LH Port Center, le jeudi 16 juin à 18h, sur inscription (elle sera également retransmise en direct sous ce lien : https://cutt.ly/AG6hnzp).

La lutte contre la pollution des eaux est un enjeu majeur dans de nombreux domaines tels que le fonctionnement des écosystèmes, la maîtrise des risques sanitaires liés

aux usages de baignade ou la production d’eau potable. Cette lutte passe par la…

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

La lutte contre la pollution des eaux est un enjeu majeur dans de nombreux domaines tels que le fonctionnement des écosystèmes, la maîtrise des risques sanitaires liés

aux usages de baignade ou la production d’eau potable. Cette lutte passe par la détection des sources chroniques ou accidentelles de pollution, en lien avec les activités urbaines, industrielles et agricoles. A cet égard, le déploiement in situ d’espèces sentinelles est une solution particulièrement efficace. Une espèce sentinelle

possède une sensibilité qui sert d’indicateur précoce des changements de l’environnement d’un écosystème donné.

Frank Le Foll, Professeur des Universités en biologie des organismes à l’Université Le Havre Normandie et directeur de l’Unité de Mixte Recherche Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques (SEBIO), Damien Olivier, Professeur des Universités en informatique à l’Université Le Havre Normandie et

Frédéric Gilletta, Responsable mission informatique et développement numérique à HAROPA-PORT, interviendront lors de cette conférence pour présenter le projet I-Caging.

Ce projet est développé dans le cadre du programme Ville Portuaire Intelligente, l’Université Le Havre Normandie et les laboratoires LITIS et SEBIO, en partenariat avec HAROPA-PORT. Il s’intéresse aux biocapteurs de pollution innovants et communicants, dédiés à la biosurveillance active et continue des eaux. Ces systèmes de casiers permettent de mesurer des réponses comportementales et des paramètres bio-physico-chimiques locaux. Le dispositif et service I-Caging® permet le développement de systèmes d’alertes fondés sur l’analyse des signaux par intelligence artificielle. Des démonstrateurs sont implantés au sein des bassins du port du Havre.

Cette conférence se tiendra au LH Port Center, le jeudi 16 juin à 18h, sur inscription (elle sera également retransmise en direct sous ce lien : https://cutt.ly/AG6hnzp).

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-18 par