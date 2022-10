Conférence Vienne 1900 : aube ou crépuscule ? Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Conférence Vienne 1900 : aube ou crépuscule ? Aire-sur-l’Adour, 8 novembre 2022, Aire-sur-l'Adour. Conférence Vienne 1900 : aube ou crépuscule ?

Médiathèque Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes Passage des Cultures Médiathèque

2022-11-08 19:00:00 – 2022-11-08

Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour

Landes EUR Conférence

Vienne 1900 : aube ou crépuscule ?

Présentée par Alain Bonte, directeur du Conservatoire Départemental des Landes.

À l’aube du XXème siècle, cette scène se diversifie incroyablement : l’opérette viennoise vit ses dernières grandes heures, le romantisme n’en finit plus de s’épancher et une musique nouvelle apparaît, n’hésitant pas à s’affranchir des codes de langage habituels…

Fin d’un monde ? « Apocalypse joyeuse » ? Vienne au tournant du siècle est tout cela à la fois…

Gratuit sur inscription : 05.58.51.34.04 /

mediatheque@cdcaire.org Conférence

mediatheque@cdcaire.org +33 5 58 51 34 04 Médiathèques

