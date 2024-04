Conférence « Vie et oeuvres de Saint-Exupéry » à Niort Rue du 14 Juillet Niort, jeudi 11 avril 2024.

Conférence « Vie et oeuvres de Saint-Exupéry » à Niort Rue du 14 Juillet Niort Deux-Sèvres

Avec Saint Exupéry, les identités sont multiples et le mythe partout: écrivain, poète, journaliste, aviateur, résistant, il participe à la libération de la France et meurt en s’abimant en mer avec son avion en 1944. Il laisse une œuvre littéraire mondialement connue Vol de nuit, Terre des hommes et bien sûr l’iconique Petit Prince. La vie de l’aviateur et celle de l’écrivain se rejoignent et chacun de ses livres correspond à une grande étape de sa vie. Un parcours éminemment romanesque.

De Laurent De Galambert

Professeur agrégé et Docteur ès lettres .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

Rue du 14 Juillet Cinéma CGR

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence « Vie et oeuvres de Saint-Exupéry » à Niort Niort a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Niort Marais Poitevin