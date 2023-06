Conférence Vie et carrière de Sarah Bernhardt à Paris Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence Vie et carrière de Sarah Bernhardt à Paris Bibliothèque Batignolles Paris, 28 septembre 2023, Paris. Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 80 ans. gratuit Jeudi 28 septembre à 19h

Salle polyvalente de la bibliothèque A l’occasion de centenaire de la mort de Sarah Bernhardt, l’historienne

Danièle Prévost retracera sa vie et sa carrière parisienne. Elle révèlera les talents multiples : sculptrice, peintre et décoratrice

de maisons qu’elle se ruine à aménager pour y entretenir famille, amis et animaux La conférencière, Danièle Prévost, docteur en histoire, professeur agrégé,

préside la Société Historique des 8e et 17e

arrondissements Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : 01 44 69 18 30 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles

SHA17 Sarah Bernhardt Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Batignolles Paris

Bibliothèque Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/