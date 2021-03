Valognes Valognes Manche, Valognes Conférence « Victor Hugo et la peine de mort » Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Conférence « Victor Hugo et la peine de mort », 14 mars 2021-14 mars 2021, Valognes. Conférence « Victor Hugo et la peine de mort » 2021-03-14 16:30:00 – 2021-03-14 Hôtel Grandval-Caligny 32 rue des religieuses

Valognes Manche Valognes Conférence historique, éthique et littéraire par Julien SAPORI.

Participation libre en soutien au fonds de dotation “Les printemps de Grandval-Caligny”.

Venir avec son masque. +33 6 68 36 45 95 https://lesprintempsdegrandvalcaligny.tumblr.com/ Conférence historique, éthique et littéraire par Julien SAPORI.

