Conférence : « Vertu des minéraux pour nous aider dans notre quotidien » Musée Armand Viré Luzech Catégories d’Évènement: Lot

Conférence : « Vertu des minéraux pour nous aider dans notre quotidien » Musée Armand Viré, 25 mars 2023, Luzech . Conférence : « Vertu des minéraux pour nous aider dans notre quotidien » 152 rue de la Ville Musée Armand Viré Luzech Lot Musée Armand Viré 152 rue de la Ville

2023-03-25 14:00:00 – 2023-03-25 17:00:00

Lot 25 EUR 25 Conférence animée par Nathalie Durieu, et proposée par l’association Lire à Luzech. Conférence Lire à Luzech

