CONFÉRENCE : « Vers un monde multimonétaire » avec Ariane Tichit
Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

CONFÉRENCE : « Vers un monde multimonétaire » avec Ariane Tichit
Clermont-Ferrand, 8 décembre 2021
LA CHAPELLE DES CORDELIERS Chapelle des Cordeliers Place Sugny

2021-12-08 18:15:00 – 20:00:00

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Projection/conférence “ l’impact social des cryptomonnaie ” avec Ariane Tichit, maîtresse de conférences en économie à l’UCA.

Le thème de la conférence abordera la puissance politique et sociale potentielle de certaines cryptomonnaies encore méconnues. roadmovie63@gmail.com +33 6 22 50 39 76 https://fb.me/e/4oDUSLSRV LA CHAPELLE DES CORDELIERS Chapelle des Cordeliers Place Sugny Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Clermont Auvergne Tourisme

