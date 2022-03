Conférence : Vers la fin des rejets de pêche en mer Concarneau, 1 décembre 2022, Concarneau.

Par Clara Ulrich, ingénieure chimiste, directrice scientifique adjointe de l’IFREMER. La majorité des pêcheries européennes capturent de multiples espèces à chaque opération de pêche, certaines étant ciblées et commercialisables, d’autres étant non désirées et souvent rejetées à la mer. Ces captures non désirées peuvent avoir un impact écologique important sur les populations concernées, et depuis longtemps des initiatives politiques et scientifiques s’attachent à trouver des solutions pour améliorer la sélectivité des pêcheries. Clara Ulrich présentera l’application de ces mesures et les problèmes qui perdurent. Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

