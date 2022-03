CONFERENCE ‘VERRERIES D’ARGONNE QUOI DE NEUF ?’ Les Islettes Les Islettes Catégories d’évènement: Les Islettes

Meuse

CONFERENCE ‘VERRERIES D’ARGONNE QUOI DE NEUF ?’ Les Islettes, 19 mars 2022, Les Islettes. CONFERENCE ‘VERRERIES D’ARGONNE QUOI DE NEUF ?’ SEISAAM (Ex Centre Social d’Argonne) Route de Lochères Les Islettes

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19 15:30:00 15:30:00 SEISAAM (Ex Centre Social d’Argonne) Route de Lochères

Les Islettes Meuse Les Islettes Stéphane Palaude, président d’Amaverre, vous propose une conférence sur le thème “Cloches de jardin, une production argonnaise”. avargonne.sec@gmail.com Les Amis du verre d’Argonne

SEISAAM (Ex Centre Social d’Argonne) Route de Lochères Les Islettes

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Islettes, Meuse Autres Lieu Les Islettes Adresse SEISAAM (Ex Centre Social d'Argonne) Route de Lochères Ville Les Islettes lieuville SEISAAM (Ex Centre Social d'Argonne) Route de Lochères Les Islettes Departement Meuse

Les Islettes Les Islettes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-islettes/

CONFERENCE ‘VERRERIES D’ARGONNE QUOI DE NEUF ?’ Les Islettes 2022-03-19 was last modified: by CONFERENCE ‘VERRERIES D’ARGONNE QUOI DE NEUF ?’ Les Islettes Les Islettes 19 mars 2022 Les Islettes Meuse

Les Islettes Meuse