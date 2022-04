Conférence : “Verre et art contemporain” par Geneviève Furnémont – Lundi 4 avril le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

le phare, 4 avril 2022, Tournefeuille

le lundi 4 avril à 20:30

Des innovations et des techniques ébouriffantes, avec un matériau transparent, vibrant de couleurs, et si fragile. Un art tout en émotions et prouesses, avec la complicité des maîtres verriers de Murano, la « forge des anges ». Les conférences du club Enjeux de l’ALT le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

