Conférence Vercingétorix, premier « glorieux vaincu » de l’histoire de France Rouen, mercredi 13 mars 2024.

Avant 1789 et même jusque vers 1880, les Histoires de France pour enfants sont des histoires monarchiques, roi par roi, et commencent à Clovis, premier roi chrétien. Mais peu à peu, au XIXe siècle, les gaulois sont présentés par les républicains comme le vrai peuple français face aux nobles issus des francs germaniques . Après la défaite de 1870, dans les manuels de la IIIe République comme dans l’imagerie pour la jeunesse et les jeux, Vercingétorix devient le premier vrai héros français , un chef charismatique qui a su résister à l’occupant romain et préserver son honneur dans la défaite. Le premier glorieux vaincu d’une longue liste où s’ajouteront Roland à Roncevaux, Jean le Bon à Poitiers, François I er à Pavie, Gambetta s’envolant de Paris en ballon en 1870, etc. Même si, aujourd’hui, les recherches historiques ont quelque peu modifié les connaissances sur le chef arverne et ont corrigé les récits légendaires, Vercingétorix reste un personnage hautement symbolique de l’histoire de France dans les récits pour enfants.

Centre de ressources du MUNAÉ.

Mercredi 13 mars à 15h. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:00:00

fin : 2024-03-13

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie munae-reservation@reseau-canope.fr

