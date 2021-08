Conférence Vendée Energie Tour – Entreprises et collectivités, préparer sa transition vers la mobilité bas carbone Théâtre Pierre Barouh, 24 septembre 2021, Les Herbiers.

Conférence Vendée Energie Tour – Entreprises et collectivités, préparer sa transition vers la mobilité bas carbone

Théâtre Pierre Barouh, le vendredi 24 septembre à 10:00

**Le Vendée Énergie Tour** Le SyDEV, lance la 8ème édition du Vendée Energie Tour en partenariat avec le Conseil Départemental de la Vendée. Le Vendée Energie Tour a traditionnellement lieu début juin. En 2021, pour la 2ème année consécutive, l’événement est décalé au mois de septembre et se déroulera du 16 septembre au 7 octobre. Cet événement, référence en matière de mobilité durable, vise à sensibiliser et informer les collectivités, les entreprises et le grand public sur les solutions d’aujourd’hui et de demain en matière de transport bas carbone. Cette édition va promouvoir le mix énergétique électrique, BioGNV et Hydrogène pour les véhicules. Trois énergies produites et distribuées localement en circuit court. **La Conférence – Entreprises et collectivités, préparer sa transition vers la mobilité bas carbone** Dans une logique de décarbonation de leurs activités, les entreprises et les collectivités vont devoir faire évoluer leurs véhicules. Les conférences du VET permettent de faire le point sur le sujet et d’échanger sur les bonnes pratiques. Ces conférences abordent les thèmes suivants : le cadre environnemental et réglementaire, pourquoi faire évoluer ses véhicules, présentation des solutions possibles et de leurs usages (électrique, bio-GNV et hydrogène vert), point sur les infrastructures en Vendée, témoignages d’entreprises. La conférence des Herbiers sera également diffusée sur la [web-tv du VET en live ou en replay.](https://webtv.vendee-energie-tour.com/) Deux autres conférences auront lieu sur le territoire en octobre ou novembre. La conférence aura lieu le 24 septembre aux Herbiers au Théâtre Pierre Barouh – Rue de la Prise d’Eau. **Le contenu de la conférence :** * décarboner sa mobilité et son transport, un enjeu environnemental mais également un enjeu marketing et communication, * la réglementation, la stratégie des constructeurs, les 3 énergies bas carbone à prendre en compte, * mettre en place 1 plan de transition vers une mobilité décarbonée, * le véhicule électrique, ses usages, la recharge, le TCO, évolution du réseau de recharge vendéen, * le véhicule bio-GNV, ses usages, production et réseau de distribution vendéen, * le véhicule à hydrogène renouvelable, ses usages, production et réseau de distribution vendéen, * témoignages d’entreprises, * conclusion du Président du SyDEV. La conférence sera animée par l’association Ruptur’. **Le programme :** * 10h, accueil * 10h30 à 11h50, conférence * 12h cocktail net-working et échanges Inscription sur le lien à droite de la page ou sur le site du Vendée

Sur inscription

La conférence aura lieu le 24 septembre aux Herbiers au Théâtre Pierre Barouh – Rue de la Prise d’Eau.

Théâtre Pierre Barouh Rue de la Prise d’Eau, les Herbiers Les Herbiers Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T13:00:00