Conférence Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Conférence Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital Montpon-Ménestérol, 13 octobre 2022, Montpon-Ménestérol. Conférence Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital

Salle Le Lascaux rue Wilson Montpon-Ménestérol Dordogne Vallée de l’Isle rue Wilson Salle Le Lascaux

2022-10-13 18:30:00 – 2022-10-13

rue Wilson Salle Le Lascaux

Montpon-Ménestérol

Dordogne Montpon-Ménestérol Conférence « Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital » : conférence de Line Becker du service du patrimoine aux archives départementales de la Dordogne : 3 € et 1 € pour minima sociaux à 18h30 salle le Lascaux : 06.07.99.75.32 Conférence « Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital » : conférence de Line Becker du service du patrimoine aux archives départementales de la Dordogne : 3 € et 1 € pour minima sociaux à 18h30 salle le Lascaux : 06.07.99.75.32 +33 6 07 99 75 32 OT Montpon

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2022-10-05 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Montpon-Ménestérol Dordogne Vallée de l'Isle rue Wilson Salle Le Lascaux Ville Montpon-Ménestérol lieuville rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Departement Dordogne

Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpon-menesterol/

Conférence Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital Montpon-Ménestérol 2022-10-13 was last modified: by Conférence Vauclaire, de la Chartreuse à l’hôpital Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol 13 octobre 2022 Dordogne Montpon-Ménestérol Salle Le Lascaux rue Wilson Montpon-Ménestérol Dordogne Vallée de l'Isle

Montpon-Ménestérol Dordogne