Conférence / Valorisons le petit bois du causse Gramat, 7 avril 2022, Gramat.

2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-07 22:30:00

Le Chêne pubescent, l’Erable de Montpellier et autres arbres du causse sont souvent jugés chétifs et peu valorisables dans la construction. Pourtant, les débouchés existent ! Découvrez-les au cours d’une conférence à deux voix.

L’association Ami bois est un atelier partagé et collectif de construction bois œuvrant pour la valorisation des bois locaux

et circuits de proximité de transformation du bois. Elle s’attache notamment au partage et à la transmission de savoir-faire spécifique. Lors de la conférence, l’association reviendra sur le projet d’une typologie d’habitat léger en bois local.

Céléwatt est une association développant une grappe de parcs solaires villageois autour de la vallée du Célé. Depuis 2021, elle innove avec l’installation de panneaux sur structures en bois brut à Carayac. Afin de valoriser l’emploi local et une ressource naturelle régionale, les bois sont issus de forêts alentours.

