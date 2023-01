Conférence Vains, 14 avril 2023, Vains Vains.

Conférence

Route du Grouin du Sud Vains Manche

2023-04-14 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-14

Vains

Manche

Vains

Conférence sur l’évolution de nos littoraux face au changement climatique par Frédéric Gresselin, chargé de mission DREAL Normandie, membre du GIEC.

Le GIEC normand ( Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), constitué d’experts régionaux (scientifiques et spécialistes) sur les différentes thématiques liées au climat et à son évolution, a pour but de traduire les prévisions du IPPC/GIEC international pour le territoire et de faire la synthèse des travaux scientifiques locaux existants sur ce sujet (données mesurées et projections à l’horizon 2050-2100).

Le GIEC normand est chargée de faire le point sur les impacts du changement climatique en Normandie, de donner des grandes lignes directrices et de fournir des estimations fiables des évolutions climatiques en Normandie. Il s’agit d’une part de faire l’état des connaissances les plus récentes sur les conséquences du changement climatique en Normandie, dans chacune des 9 grandes thématiques identifiées. D’autre part, les experts analysent l’ampleur et les conséquences potentielles du changement climatique et de l’élévation du niveau des mers, à l’échelle régionale. Les experts mettent également en lumière d’éventuels déficits de connaissances sur certains phénomènes et proposent des actions pour les combler.

Les objectifs in fine des travaux du GIEC, fixés par la Région, sont :

– Informer et sensibiliser les décideurs, les populations et les acteurs du territoire quant aux conséquences du changement climatique;

– Faire évoluer les politiques publiques et privées, massifier l’action pour lutter contre et s’adapter au changement climatique. Les conclusions de ce GIEC inspireront les révisions des stratégies et des politiques régionales et amèneront à faire évoluer les modes de construction des financements régionaux aux territoires ;

– Réfléchir collectivement sur les mesures d’atténuation et d’adaptation les mieux adaptées au territoire normand.

Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard.

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr/

Vains

