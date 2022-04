CONFÉRENCE : “VACANCES ROMAINES. SUR LES TRACES DE NICOLAS CORDIER” Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

CONFÉRENCE : "VACANCES ROMAINES. SUR LES TRACES DE NICOLAS CORDIER" Saint-Mihiel, 22 avril 2022, Saint-Mihiel. Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice

2022-04-22 18:30:00

Saint-Mihiel Meuse Organisée par l’association “Connaissance de la Meuse”, en partenariat avec la Société Philomatique de Verdun et l’office de tourisme Cœur de Lorraine, cette conférence sera présentée par Guillaume Goubet, président de la Société Philomatique de Verdun. Elle sera accompagnée d’une projection de photos des œuvres du sculpteur sammiellois Nicolas Cordier (1567-1612). accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr +33 3 29 89 06 47 Salle Mangeot 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel

