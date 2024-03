Conférence UTLS l’âme espagnole, de Salamanque à Grenade de Miguel De Unamo à F Garcia Lorca Centre Culturel J.Rochefort Saint-Lunaire, mardi 19 mars 2024.

Conférence UTLS l’âme espagnole, de Salamanque à Grenade de Miguel De Unamo à F Garcia Lorca Centre Culturel J.Rochefort Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine hispanique, l’UTLS de Dinard propose une conférence animée par JY Bellay et P Petroff.

L’âme espagnole est riche de nombreux artistes et d’hommes de lettres tout au long de son histoire. A travers deux exemples emblématiques de la culture espagnole Miguel de Unamuno et Federico Garcia Lorca, l’un connu pour sa prose et l’autre essentiellement pour sa poésie et son théâtre, nous vous proposons de découvrir deux illustrations majeures de la littérature espagnole.

Tous les deux traduisent les préoccupations et les aspirations d’un pays complexe, bousculé par l’Histoire, et donc on mesure encore aujourd’hui la portée esthétique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 15:00:00

fin : 2024-03-19

Centre Culturel J.Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne utlsinfoculture@gmail.com

