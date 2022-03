Conférence UTLA « Vers une politique internationale des Etats-Unis avec Joe Biden ? » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Conférence UTLA « Vers une politique internationale des Etats-Unis avec Joe Biden ? » Pau, 11 mars 2022, Pau. Conférence UTLA « Vers une politique internationale des Etats-Unis avec Joe Biden ? » Pau

2022-03-11 – 2022-03-11

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 par Jean-Louis Marsaud, docteur en droit international par Jean-Louis Marsaud, docteur en droit international par Jean-Louis Marsaud, docteur en droit international utla

Pau

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Conférence UTLA « Vers une politique internationale des Etats-Unis avec Joe Biden ? » Pau 2022-03-11 was last modified: by Conférence UTLA « Vers une politique internationale des Etats-Unis avec Joe Biden ? » Pau Pau 11 mars 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques