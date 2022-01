Conférence UTLA « Les artistes républicains en exil » Pau, 21 janvier 2022, Pau.

Conférence UTLA « Les artistes républicains en exil » Pau

2022-01-21 – 2022-01-21

Pau Pyrénées-Atlantiques

avec Geneviève Dreyfus – Armand

Historienne et conservateur général honoraire des bibliothèques

L’ART EN EXIL

Témoigner, créer, résister. L’art en exil, les artistes espagnols réfugiés en France

L’exil républicain espagnol est constitué de toutes les catégories sociales, dans des proportions quasiment identiques à celles du pays d’origine. Intellectuels et artistes sont nombreux et tentent de poursuivre leurs activités. Tandis que beaucoup d’écrivains gagnent des pays d’Amérique latine, les artistes plasticiens restent en France, auréolée encore de son rôle de terre des arts. Et ils s’illustrent dans tous les arts, commençant à créer dans les camps où ils ont été internés en 1939 comme « étrangers indésirables ».

avec Geneviève Dreyfus – Armand

Historienne et conservateur général honoraire des bibliothèques

L’ART EN EXIL

Témoigner, créer, résister. L’art en exil, les artistes espagnols réfugiés en France

L’exil républicain espagnol est constitué de toutes les catégories sociales, dans des proportions quasiment identiques à celles du pays d’origine. Intellectuels et artistes sont nombreux et tentent de poursuivre leurs activités. Tandis que beaucoup d’écrivains gagnent des pays d’Amérique latine, les artistes plasticiens restent en France, auréolée encore de son rôle de terre des arts. Et ils s’illustrent dans tous les arts, commençant à créer dans les camps où ils ont été internés en 1939 comme « étrangers indésirables ».

avec Geneviève Dreyfus – Armand

Historienne et conservateur général honoraire des bibliothèques

L’ART EN EXIL

Témoigner, créer, résister. L’art en exil, les artistes espagnols réfugiés en France

L’exil républicain espagnol est constitué de toutes les catégories sociales, dans des proportions quasiment identiques à celles du pays d’origine. Intellectuels et artistes sont nombreux et tentent de poursuivre leurs activités. Tandis que beaucoup d’écrivains gagnent des pays d’Amérique latine, les artistes plasticiens restent en France, auréolée encore de son rôle de terre des arts. Et ils s’illustrent dans tous les arts, commençant à créer dans les camps où ils ont été internés en 1939 comme « étrangers indésirables ».

utla

Pau

dernière mise à jour : 2022-01-17 par