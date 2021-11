Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Conférence UTLA – Le temps de Proust : « Proust et la musique » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Conférence UTLA – Le temps de Proust : « Proust et la musique » Pau, 3 décembre 2021, Pau. Conférence UTLA – Le temps de Proust : « Proust et la musique » Pau

2021-12-03 17:00:00 – 2021-12-03

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 par Odette Campillo

Conférence pouvant s’associer avantageusement à deux concerts : Musique de chambre, Théâtre Saint Louis, le 14/11, 15h30, Trio Linos.

Ravel, Tombeau de Couperin et Trio en la Mineur ; Saint Saëns, Danse Macabre ; Lili Boulanger, D’un matin de printemps, Un soir triste.

Musique de chambre, Théâtre saint Louis, le 12 décembre, 15h30, Ensemble Contraste Berlioz, Nuit d’été ; Fauré, La bonne chanson. par Odette Campillo

Pau

