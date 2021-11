Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Conférence UTLA « Conjurer les pandémies au Moyen Age » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

2021-11-12 18:00:00 – 2021-11-12

Pau Pyrénées-Atlantiques par Fanny Caroff, Docteur en Histoire Médiévale

Pauvreté, disettes, insalubrité, les sociétés de l’Occident médiéval vivaient dans une déficience biologique chronique propice à l’éclosion et à l’expansion de maladies, source de désarroi ou de panique. Contagions inconnues, vagues épidémiques saisonnières, les chroniqueurs ont noté ces passages de “pestilences”, ces “mortalités” qui fauchaient en quelques mois de larges populations. Les artistes aussi les ont représentées, inspirés par la grandeur morbide qu’elles suggéraient. Comment les conjurer? Quels régimes de précautions promouvait-on? Quelles mesures sociales et politiques induisaient-elles? Jamais les questions adressées par le Moyen-Age n’auront semblé si proches…. par Fanny Caroff, Docteur en Histoire Médiévale

