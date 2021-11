Conférence UTL : Voyage imaginaire en Irlande – 1ière époque Pont-l’Abbé, 4 janvier 2022, Pont-l'Abbé.

Conférence UTL : Voyage imaginaire en Irlande – 1ière époque Pont-l’Abbé

2022-01-04 14:30:00 – 2022-01-04 16:30:00

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé Finistère Bretagne

Conférencier : Emmanuel LEMARE

Présentation culturelle entrelaçant récits, musique, histoire et poésie :

Dans cette première époque, on croisera les mégalithes et les bardes, St Patrick et les moines navigateurs. Des chansons et musiques raconteront la poignante Histoire irlandaise. Au détour d’un pub, dans la verve communicative des Irlandais, on savourera quelques citations de poètes et écrivains. Des musiques choisies seront interprétées ‘en direct » aux uilleann pipes, l’extraordinaire « orgue irlandais » aux 7 anches.

+33 2 98 66 02 51

