Conférence UTL UNE MAISON D’ARTISTES, LES BISSIÈRE À BOISSIERETTE Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda, mercredi 6 mars 2024.

présentée par Isabelle BISSIÈRE, historienne de l ‘Art, petite-fille, fille et sœur des artistes présentés

Depuis les années 1920 et jusqu’à aujourd’hui, Boissierette, hameau de la commune de Marminiac, est le lieu de vie et de création d’une famille d’artistes. Trois générations ont, tour à tour et chacune avec une identité forte, investi ce site, allant jusqu’à modeler le paysage environnant devenu l’âme de l’œuvre.

Autour de quelques dates emblématiques, la conférence évoquera à évoquer les parcours artistiques singuliers de Roger Bissière (1886-1964), son fils Louttre B. (1926-2012) et sa femme Laure Latapie (1929-2020), ainsi que celui de leur fils Martin Bissière (né en 1962). .

Salle Pierre DENOIX Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

