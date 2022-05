Conférence UTL Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: 29290

Conférence UTL Saint-Renan, 21 juin 2022, Saint-Renan. Conférence UTL Saint-Renan

2022-06-21 – 2022-06-21

Saint-Renan 29290 Le ver marin au service de la santé.

Par Franck ZAL – Docteur en biologie marine fondateur et PDG de la société de biotechnologie Hemarina. http://www.utleniroise.infini.fr/ Le ver marin au service de la santé.

Par Franck ZAL – Docteur en biologie marine fondateur et PDG de la société de biotechnologie Hemarina. Saint-Renan

