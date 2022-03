Conférence UTL : Olympe de Gouges, sa vie, son oeuvre Pont-l’Abbé, 22 mars 2022, Pont-l'Abbé.

Conférence UTL : Olympe de Gouges, sa vie, son oeuvre Pont-l’Abbé

2022-03-22 – 2022-03-22

Pont-l’Abbé Finistère

Conférencier: Michelle LE GREN-BRIEUC

Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, est une femme de lettres française, devenue femme politique.

Considérée comme une des pionnières du féminisme français, elle est l’auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parmi ses nombreux engagements, elle lutta pour l’instauration du divorce en faveur des femmes, de leurs droits civils et politiques et de l’abolition de l’esclavage des Noirs. Son indépendance d’esprit, son destin transgressif et ses écrits en font une des figures de la fin du 18ème siècle. Libre de moeurs, libre de pensée, elle est morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793. Malgré de nombreuses pétitions réitérées, le Panthéon ne lui a pas été accordé. Mais l’Assemblée nationale l’a reçue dans la salle des Quatre Colonnes ! Juste reconnaissance de son parcours politique et de ses engagements en faveur d’une société plus juste.

