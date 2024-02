Conférence UTL MYTHE ET TRAGEDIE EN GRECE ANTIQUE Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda, mercredi 14 février 2024.

présentée par Patrick LÉVRIER, professeur de lettres, vice-président de l’UTLSPN

Œdipe et Antigone, Electre et Oreste. Pourquoi ces héros grecs venus du fond des âges nous parlent-ils encore ? Si les mythes grecs ont la vie dure et ont acquis une dimension universelle, c’est en grande partie parce que les auteurs grecs en ont fait des figures tragiques en transposant au théâtre les sujets d’ordres humain et politique qui traversaient la cité antique. La famille des Labdacides (lignée d’Œdipe) et celle des Atrides (lignée d’Oreste) illustrent cette représentation de l’homme déchiré qui s’interroge sur ses actes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

Salle Pierre DENOIX Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

