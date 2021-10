Plurien Plurien Côtes-d'Armor, Plurien Conférence UTL : Monsieur Sax et le saxophone Plurien Plurien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plurien

Conférence UTL : Monsieur Sax et le saxophone Plurien, 3 février 2022, Plurien.
2022-02-03 – 2022-02-03
Salle polyvalente Rue de Montangué

Plurien Côtes d’Armor Plurien Conférence : Monsieur Sax et le saxophone – Jacques RAVENEL, saxophoniste – pédagogue Nous découvrirons l’itinéraire d’Adolphe Sax grâce à des correspondances de l’époque et son apport aux instruments à vent ainsi que sa fabuleuse invention d’un instrument totalement nouveau : le saxophone.

Plurien
Salle polyvalente Rue de Montangué