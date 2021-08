Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Conférence UTL : Monsieur Adolphe SAX, et le saxophone Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Conférence UTL : Monsieur Adolphe SAX, et le saxophone 2021-10-12 14:30:00 – 2021-10-12 16:30:00 Cap Caval Avenue de Skibberéen

Penmarch Finistère Penmarch

Cette conférence avec Jacques Ravenel permet de découvrir l'itinéraire d'Adolphe Sax par des correspondances de l'époque et son apport pour les instruments à vents ainsi que sa fabuleuse invention d'un instrument totalement nouveau : le saxophone. Par des extraits sonores et vidéos nous retraçons l'histoire de cette instrument, le répertoire concertant, sa place dans l'orchestre, le music-hall, le jazz, les grands solistes comme Sigurd Rascher, Marcel Mule, et bien d'autres jusqu'à aujourd'hui. Un moment est consacré à la présentation des différents saxophones joués en direct. +33 2 98 82 37 99

