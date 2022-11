Conférence UTL « La dissuasion : à la découverte des forces sous marines. » Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Conférence UTL « La dissuasion : à la découverte des forces sous marines. » Saint-Renan, 13 décembre 2022, Saint-Renan. Conférence UTL « La dissuasion : à la découverte des forces sous marines. »

Finistère Saint-Renan Conférence présentée par Dominique SALLES, Ancien Sous Marinier. A 14h. http://www.utleniroise.infini.fr/ Saint-Renan

Espace Culturel Saint-Renan

