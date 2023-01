CONFERENCE UPT « un regard sur l’histoire Sociale en Haute-Loire : Femme, Ecole, Travail » Dentelles et dentellières, 400 ans d’histoire Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

CONFERENCE UPT « un regard sur l'histoire Sociale en Haute-Loire : Femme, Ecole, Travail » Dentelles et dentellières, 400 ans d'histoire
23 février 2023
château des Evèques, Monistrol-sur-Loire

Haute-Loire Raymond Vacheron, historien, présentera son étude : « Dentelles et dentellières, 400 ans d’histoire ».

Des dentellières aux carreaux formées par les béates aux ouvrières des usines textiles modernes, cette activité a marqué la Haute-Loire. château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire

