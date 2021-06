Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : renaissance du Gier MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

MJC de Saint-Chamond, le lundi 22 novembre à 14:30

pour découvrir toutes les espèces végétales et animales qui vivent de nouveau sur les bords de ce cours d’eau. Depuis les travaux d’épuration de l’eau, la vie reprend ses droits sur tout le cours de cette emblématique rivière traversant la vallée industrielle qui porte son nom

3€ adh, 6€ ext

Depuis quelques années nous sommes plusieurs membres de la LPO à avoir parcouru les bords du Gier…

2021-11-22T14:30:00 2021-11-22T16:30:00

