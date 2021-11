Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : Pour une année résolument positive MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Conférence UPT : Pour une année résolument positive MJC de Saint-Chamond, 3 janvier 2022, Saint-Chamond. Conférence UPT : Pour une année résolument positive

MJC de Saint-Chamond, le lundi 3 janvier 2022 à 14:30

Est-ce qu’il y a une injonction aujourd’hui à être heureux ? Non, chaque personne est bien entendu libre de mener sa vie comme elle l’entend. Et en même temps, qui n’a pas souhaité parfois pouvoir embellir sa vie ? La recherche en psychologie positive et la sophrologie proposent des solutions. Venez les découvrir…

3€ adh, 6€ ext

2022-01-03T14:30:00 2022-01-03T16:30:00

