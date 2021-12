Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : Mémoire audiovisuelle de notre région MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

”Julien Chomienne, classe 1939” : Les souvenirs d’un ouvrier à Saint-Chamond, 40 ans au service des fonderies… ”Le Casino en 1925” : Les ateliers de fabrication des produits Casino à Saint-Etienne (chocolat, confiserie, café, huiles comestibles, charcuterie, pain, cirage, parfums…). Gerard Vial, ancien directeur de la Cinémathèque de Saint-Etienne (1981 – 2013).

3€ adh, 6€ ext

L’Exilée des sept collines” : Chronique stéphanoise 1926-1936 réalisée à partir du “Ciné journal” (reportages réalisés par la Cinémathèque). MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

