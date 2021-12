Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : les femmes photographes, une histoire revisitée de la photographie MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

…cette conférence propose de mettre en évidence le rôle et la place des femmes dans l’histoire de la photographie et dans la photographie contemporaine, dessinant un vaste panorama des cyanotypes d’Anna Atkins aux mises en scène de Valérie Jouve.

3€ adh, 6€ ext

À partir d’un parcours chronologique et l’étude d’œuvres emblématiques… MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

