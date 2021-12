Conférence UPT : le vitrail, l’art de la lumière MJC de Saint-Chamond, 7 mars 2022, Saint-Chamond.

Conférence UPT : le vitrail, l’art de la lumière

MJC de Saint-Chamond, le lundi 7 mars 2022 à 14:30

…une multitude d’œuvres maîtresses sur tous les points de son territoire. Le vitrail constitue un ensemble unique au monde et que toutes les nations nous envient. Bien que cet héritage ne soit pas rigoureusement intact, les vitraux restants ont conservé leur beauté et leur caractère et plus on les observe, plus on admire l’art, la science, l’ingéniosité de leurs créateurs.

3€ adh, 6€ ext

La France a de tout temps manifesté un goût prononcé pour la décoration translucide de ses monuments et a accumulé au cours de 7 siècles…

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T16:30:00