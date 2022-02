Conférence UPT : « La cité idéale, de platon à Firminy-Vert » Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Conférence UPT : « La cité idéale, de platon à Firminy-Vert » Monistrol-sur-Loire, 12 mai 2022, Monistrol-sur-Loire. Conférence UPT : « La cité idéale, de platon à Firminy-Vert » château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire

2022-05-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-12 château des Evèques 4 bis rue du château

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Conférence sur la Cité idéale, de Platon à Firminy -Vert par michel BARRES, architecte, professeur de l’histoire de l’architecture château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse château des Evèques 4 bis rue du château Ville Monistrol-sur-Loire lieuville château des Evèques 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

Conférence UPT : « La cité idéale, de platon à Firminy-Vert » Monistrol-sur-Loire 2022-05-12 was last modified: by Conférence UPT : « La cité idéale, de platon à Firminy-Vert » Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 12 mai 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire